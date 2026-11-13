(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per aver ucciso la vicina di casa, l'infermiera Monica Bussetto torna libera dopo oltre 10 anni passati in cella: la Corte d'Appello di Trento ha infatti accolto la seconda istanza di revisione del processo. Bussetto fu arrestata e condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l'autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio. (ANSA).