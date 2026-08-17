(ANSA) - PECHINO, 17 AGO - La produzione industriale cinese è cresciuta del 4,5% su base annua a luglio, in rallentamento rispetto al +5,3% di giugno e sotto le attese del 5%, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Si tratta del ritmo di crescita più debole degli ultimi mesi, in un quadro segnato dalla debolezza della domanda interna e dalle interruzioni provocate dagli eventi meteorologici estremi. Il rallentamento ha interessato in particolare il manifatturiero, la cui produzione è aumentata del 5,5% dal 6% di giugno, e il comparto di elettricità, riscaldamento, gas e acqua, passato dal +7,4% al +5%. (ANSA).