(V. ' Congresso Usa approva il primo pacchetto di…' delle 00.38) (ANSA) - NEW DELHI, 17 SET - "L'India resta fermamente impegnata a garantire la sicurezza energetica per la sua popolazione di 1,4 miliardi di persone. Continuerà a farlo attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e sulla base delle dinamiche di mercato in evoluzione". Così il ministero degli Esteri indiano ha commentato l'approvazione della proposta di legge sulle sanzioni contro Russia e Iran da parte del Congresso Usa. La proposta, che per diventare legge deve essere firmata da Donald Trump, prevede che il presidente Usa possa imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, quindi anche a Cina e India. (ANSA).