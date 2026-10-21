(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sul Ponte dello Stretto, "ha delegato i Carabinieri del Ros all'esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all'acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025". É quanto si legge in una nota della procura relativa al procedimento avviato a piazzale Clodio per corruzione in cui sono indagati, tra gli altri, l'ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele e l'avvocato Giacomo Saccomanno. "L'attività investigativa fa seguito alla precedente del 9 giugno., con l'esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all'acquisizione di documentazione e dei dispostivi elettronici (smartphone, device, etc..) in uso alle persone sottoposte alle indagini", aggiunge la nota. (ANSA).