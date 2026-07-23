(ANSA) - VARESE, 23 LUG - La Polizia di Stato e i carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo del canale Telegram del gruppo di estrema destra 'Do.Ra.', disposto dal gip del Tribunale di Varese su richiesta della Procura. Il provvedimento rientra nell'inchiesta che vede coinvolti numerosi appartenenti al gruppo indagati per apologia di fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda discriminatoria su base etnica e razziale attraverso il web. Il sequestro segue le perquisizioni del 10 giugno 2025 condotte dalla Digos di Varese e Milano, con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, e dai carabinieri del Ros di Milano. Durante le operazioni erano stati sequestrati, secondo gli investigatori, materiali e oggetti con simbologie nazifasciste, oltre ad armi bianche, documentazione e pubblicazioni di estrema destra. Al centro dell'indagine vi sono diversi episodi avvenuti negli ultimi anni, tra cui manifestazioni commemorative e iniziative pubbliche durante le quali sarebbero stati esibiti simboli nazifascisti e compiuti gesti riconducibili all'ideologia fascista. Gli investigatori hanno inoltre posto l'attenzione sui contenuti diffusi attraverso il canale Telegram, che contava oltre 1.500 iscritti, ritenuti di matrice neonazista e negazionista, con riferimenti celebrativi al nazismo e messaggi di minimizzazione della Shoah. L'oscuramento del canale è stato disposto dall'autorità giudiziaria per interrompere la diffusione dei contenuti. (ANSA).