(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Non conosco Lavitola, qualche volta ho lavorato con Gomes Clesio Tavares con cui mi conosco da tempo per avere fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Ranucci? Non so chi sia, non lo conoscevo". E' quanto ha affermato Pellegrino D'Avino, accusato dalla Procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato a Sigfrido Ranucci, nel corso di dichiarazioni spontanee fatte ai pm. L'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Falconieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. (ANSA).