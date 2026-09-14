(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Più militari nelle città lombarde per maggiore sicurezza, Autonomia da portare a casa entro la legislatura e massima mobilitazione per Pontida, che dovrà essere una grande giornata di unità e rilancio dell'azione politica della Lega al Governo". È quanto emerso dalla riunione di questa mattina a Palazzo Pirelli a Milano tra i consiglieri regionali e gli assessori della Lega, il presidente Attilio Fontana e il segretario Matteo Salvini. "Prima fra tutte la sicurezza: chiediamo al Governo, senza ulteriori rinvii, di portare a10mila i militari per Strade Sicure, con più presidi anche nelle città e nelle stazioni lombarde", si legge. "Avanti anche sull'Autonomia - prosegue la nota firmata dal Gruppo Lega Lombardia - : dopo lo storico voto di giovedì al Pirellone sulle prime quattro materie, va chiuso il percorso in Parlamento entro la legislatura per rendere finalmente realtà questo primo passo". Inoltre, "tra le altre priorità emerse in riunione: revisione dell'Isee per fermare i "collezionisti di bonus", per lo più extracomunitari, e aiutare di più il ceto medio, personale di FS Security sui treni regionali, maggiori risorse per la qualità dell'aria nel Bacino Padano contro le assurde imposizioni europee e iniziative sull'energia per limitare gli impatti su famiglie e imprese". "Ora massima mobilitazione per Pontida: vogliamo una grande giornata di partecipazione, unità e rilancio. La Lega - conclude la nota - ha davanti battaglie decisive e deve affrontarle compatta, parlando con ancora più forza ai territori, alle famiglie e al mondo produttivo". (ANSA).