(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - A un anno dal congresso del Working Group Europeo sulle Malattie del Miocardio e Pericardio, la Cardiologia dell'Ospedale di Cattinara, del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UNITS e di ASUGI, diretta da Gianfranco Sinagra, ha organizzato "Incontri in Cardiologia 2026", dal 26 al 28 Novembre al Generali Convention Center, in Porto Vecchio, cui sono attesi oltre 650 partecipanti da tutte le regioni d'Italia. L'evento è una tappa biennale, importante e consolidata, dell'aggiornamento cardiologico in tema di scompenso cardiaco e cardiomiopatie: 3 giorni di lavori a testimonianza dell'interesse suscitato dal Registro delle Cardiomiopatie, coordinato da Marco Merlo, Alessia Paldino, Marta Gigli, Matteo Dal Ferro che raccoglie oltre 3.600 casi accuratamente caratterizzati e prospetticamente seguiti nell'arco di 40 anni. E' coinvolta gran parte dello staff medico-infermieristico della Cardiologia Triestina con un ruolo attivo dei giovani specializzandi che porteranno le esperienze cliniche e si confronteranno con oltre 60 esperti internazionali che interverranno presentando le più recenti novità in termini di diagnosi, management e terapia di tutte le forme di cardiomiopatia e di scompenso cardiaco. L'applicazione integrata di imaging avanzato, genetica, presa in carico dei familiari, terapie farmacologiche, tecniche invasive avanzate, biopsia cardiaca e cardiologia traslazionale saranno trattate in modo critico con letture e casistica. Sarà inoltre presentato il testo "Cardiomyopathies in Practice: from deep phenotyping to precision medicine" (Springer Nature). Il convegno è pensato come occasione di confronto e brainstorming su nodi critici. Il 28 novembre si terranno gli eventi "Infermieri e Cardiomiopatie: presente e futuro", come esperienza di integrazione medico-infermieristica. Inoltre, pazienti e relative famiglie forniranno testimonianza diretta come confronto per elaborare vissuti ed affrontare il percorso di malattia con le numerose implicazioni in termini di vita sociale, lavorativa e sportiva. (ANSA).