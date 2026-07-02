(ANSA) - LONDRA, 02 LUG - Pesa l'incognita della sicurezza sulla visita nel Regno Unito del principe ribelle Harry, atteso fra il 7 e l'11 luglio nel Paese, alla luce di un rapporto consegnato dal suo servizio di scorta privato alle autorità britanniche, da cui sono emerse "minacce terroristiche" contro il secondogenito di re Carlo III, da parte di soggetti legati all'integralismo islamico e all'estremismo di destra. Il documento, visto dall'emittente Itv, lascia per ora in dubbio che possa essere accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet come inizialmente preannunciato. Si era parlato del primo viaggio di famiglia dei Sussex nel Regno dal 2022 e di un ulteriore segnale di riconciliazione fra il principe - trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della Royal Family nel 2020 - e il padre 77enne. I rischi per la sicurezza di Harry sono stati comunque finora minimizzati dalla polizia britannica, considerando che ha ricevuto il rapporto da tempo. Resta infatti il diniego di una scorta pubblica da parte delle forze dell'ordine in occasione della visita - deciso a suo tempo da un comitato ad hoc che fa capo all'Home Office (ministero dell'Interno) - nonostante quanto emerso sulle attuali minacce. Non è in dubbio comunque la visita personale del principe, anche perché il 7 luglio è attesa la sentenza del processo civile sulla causa avviata dal duca assieme ad altri vip contro il gruppo editoriale del tabloid Daily Mail per presunte gravi intercettazioni illegali subite per anni. L'arrivo di Harry, stando ai tabloid, sarebbe stato argomento di discussione alla cena dei membri senior della famiglia reale, re Carlo e la regina Camilla col principe William e la principessa Anna, svoltasi al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo mentre il sovrano si trova in Scozia per la Royal Week. (ANSA).