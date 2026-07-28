(ANSA) - BERGAMO, 28 LUG - Dramma questa mattina ad Averara, in provincia di Bergamo, dove un 23enne è morto mentre era al lavoro nei boschi, a 1.400 metri di quota, in località Cantedoldo-Fontana, tra il passo San Marco e il lago di Valmoresca. L'allarme alle 7.30: il ventitreenne era al lavoro per una ditta di Santa Brigida impegnata a tagliare alberi su un versante boschivo. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo stava operando da solo. I colleghi stavano lavorando più a monte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso vista la zona impervia, e il Soccorso Alpino Valle Brembana. Niente da fare, però, per il giovane. (ANSA).