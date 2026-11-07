(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - "Esprimo totale solidarietà alle forze dell'ordine che ieri nei disordini verificatisi a Trieste nel corso della manifestazione hanno pagato con dei feriti: attaccare i servitori dello Stato è semplicemente inconcepibile e non tollerabile in uno Stato democratico". Sono le parole del governatore Massimiliano Fedriga, che ha rivolto "nuovamente un appello a tutte le forze politiche e alle realtà associative, esattamente come ho fatto qualche giorno fa, ma purtroppo inascoltato, a fermare continue tensioni che alimentano il fuoco ormai scoppiato". (ANSA).