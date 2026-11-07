(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - E' stato dimesso questa mattina dall'ospedale di Cattinara il funzionario di Polizia Leonardo Boido, colpito ieri sera alla testa nel corso degli incidenti nella zona di piazza Libertà. A colpire Boido è stata una bomba carta che, fortunatamente è esplosa soltanto un momento dopo, quando è caduta a terra. Intanto, la Polizia è impegnata ad accertare eventuali altre responsabilità oltre alla donna che è stata fermata ieri sera e denunciata. A suo carico è stato imputato il reato di resistenza; portata in Questura, è stata successivamente rilasciata. Secondo quanto si apprende, molti manifestanti sarebbero giunti da regioni vicine, come Veneto e Lombardia. La stessa donna denunciata è di Brescia. (ANSA).