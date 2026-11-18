(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - A causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto dell'autostrada A14 in Abruzzo compreso tra i caselli di Pescara Nord e Pineto. Stando alle prime informazioni, nello scontro, avvenuto al chilometro 356, carreggiata nord, all'interno di un cantiere in cui il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, sarebbero rimasti coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Si registrano tre feriti, affidati alle cure del 118. Attualmente, nel tratto interessato, fa sapere Autostrade per l'Italia, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nord, in direzione Pescara, e 4 km di coda nel tratto compreso tra Pescara nord e Pineto verso Ancona. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. "Gli utenti provenienti da Pescara e diretti ad Ancona - fa sapere Aspi - devono uscire alla stazione di Pescara Nord, percorrere la SS16 Adriatica in direzione Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Pineto. Percorso inverso per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Pescara". (ANSA).