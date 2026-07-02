(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Tre lavoratori sono rimasti ustionati stamane nel Torinese, in base a una prima ricostruzione a seguito del contatto con acido. I feriti sono due uomini e una donna. Sul posto, nel comune di Mathi, in via Stura, è intervenuto il 118 di Azienda zero con le equipe dell'ambulanze di base e medicalizzata e del servizio regionale di elisoccorso. Gli uomini sono stati trasportati in elicottero al Cto, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo. La donna è stata trasportata all'ospedale di Ciriè, in codice verde. (ANSA).