(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Incidente sul lavoro nella notte all'Interporto di Bentivoglio nel Bolognese. Un operaio egiziano di 35 anni è caduto da un carrello elevatore che stava manovrando dopo un impatto con la parete di un magazzino di una ditta che si occupa di servizi di trasporto corrieristico nazionale e internazionale. L'uomo è stato portato in ospedale al Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Sono intervenuti i carabinieri di Malalbergo e Minerbio per gli accertamenti. (ANSA).