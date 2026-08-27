(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica e da poco medaglia d'argento e di bronzo ai Mondiali di Francoforte, è rimasta coinvolta alcuni giorni fa in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava dalla trasferta tedesca. Lo riferiscono il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. La ginnasta è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati riscontrati alcuni tagli a un braccio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Martedì, infatti, Raffaeli è tornata nella palestra di Fabriano (Ancona) per incontrare la società e le compagne. (ANSA).