(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - Stamattina intorno alle 6 è avvenuto un incidente nautico nella laguna di Venezia, nel canale Tessera: un taxi acqueo si è scontrato con un'imbarcazione privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa lagunare di Venezia, i sommozzatori del nucleo regionale e l'elicottero Drago. Una persona che si trovava a bordo è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Presenti sul posto anche i carabinieri. Proseguono le ricerche dell'imbarcazione privata coinvolta nell'incidente per escludere il coinvolgimento di altre persone. (ANSA).