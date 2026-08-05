(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 05 AGO - Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara (Massa Carrara), in via Provinciale Avenza Massa. L'allarme è scattato alle 8.18. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c'era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti un automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. (ANSA).