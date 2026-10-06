(ANSA) - MONZA, 06 OTT - Un uomo di 40 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai carabinieri a Vimercate (Monza), in esecuzione a un fermo per omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalle lesioni personali gravissime. Si tratta dell'automobilista alla guida di un suv che, nella notte tra venerdì e sabato, si è scontrato frontalmente a Roncello con l'auto di Carola Battaglia, 18 anni, provocandone la morte, e ferendo gravemente un 16enne che era in macchina. L'uomo, fuggito a piedi dopo lo schianto, a quanto emerso si è poi presentato in caserma a distanza di alcune ore dall'incidente, ammettendo le proprie responsabilità. Residente a Bellusco e già noto alle forze dell'ordine, il 40enne è stato accompagnato in ospedale per gli esami di rito e poi portato in carcere a Monza. (ANSA).