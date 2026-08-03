(ANSA) - SEREGNO, 03 AGO - "Lorenzo era curioso, amava viaggiare, era un ragazzo di grande coscienza, che ha vissuto la scuola come una grande opportunità per la sua crescita e con un senso di responsabilità altissimo". A parlare all'ANSA, con la voce commossa, è Marina Fumagalli, ex docente di Lorenzo Angelucci al liceo scientifico delle scienze applicate 'Don Gnocchi' di Carate Brianza (Monza). A ventiquattro ore dal tragico schianto dell'aereo turistico in Perù costato la vita anche al giovane 24enne l'insegnante ripercorre gli anni della formazione di un ragazzo entrato nel cuore di chiunque l'abbia conosciuto. "Rispetto alle difficoltà era molto ostinato in modo nobile: voleva sempre capire e acquisire gli strumenti giusti per superarle", racconta la professoressa ricordando l'attitudine del giovane, da poco laureatosi al Politecnico di Milano. "Volenteroso, impegnato e tenace, lo ricordo a 16 o 17 anni mentre viveva appieno la sua giovinezza. Era molto simpatico e aveva uno splendido rapporto con i compagni di classe, ai quali era rimasto fortemente legato anche dopo il diploma". La docente, che continuava a incontrarlo con affetto nella biblioteca cittadina di Seregno dove Lorenzo trascorreva le sue giornate di studio universitario, ne sottolinea la profonda maturità e la grande passione che lo ha portato fino al sud del Paese sudamericano. "Aveva un'immensa curiosità e amava viaggiare: era un'abitudine di famiglia, una sua passione viscerale a cui arrivava sempre preparato. Essendo figlio unico aveva maturato un grado di responsabilità alto, ma la cosa più bella era il suo modo unico di vivere nel presente". Infine, un pensiero commosso della professoressa Fumagalli va anche alla figura del padre Massimo, noto imprenditore di Lissone scomparso nell'incidente insieme alla moglie Elena Sala. "Il papà era un uomo essenziale, schietto e franco. Tra la famiglia Angelucci e la scuola c'è sempre stato un rapporto di collaborazione meraviglioso e profondamente positivo. Di Lorenzo ci resta un ricordo bellissimo". (ANSA).