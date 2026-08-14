(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Complessa operazione di ricerca e recupero nella zona sottostante i Masi della Muta, sopra Tirolo, nella serata di giovedì. Un cittadino tedesco di 58 anni, originario della Baviera, si era allontanato dal proprio gruppo per intraprendere un'escursione in solitaria. Non vedendolo rientrare come previsto, i familiari hanno dato l'allarme. Considerata l'ampiezza della zona di ricerca e la presenza di tratti particolarmente impervi, è stato mobilitato un ingente numero di soccorritori. Sono intervenuti il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri, l'elicottero di soccorso Aiut Alpin Dolomites con medico d'emergenza, i Vigili del Fuoco volontari di Tirolo con 25 operatori e circa 20 soccorritori del Soccorso Alpino di Merano, con tre mezzi. Alle ricerche hanno inoltre preso parte unità cinofile e operatori con droni. Nel corso delle ricerche, l'uomo è stato infine individuato in un tratto di terreno particolarmente esposto e impervio sotto i Masi della Muta, lontano dai sentieri ufficiali. Per raggiungerlo, i soccorritori del Soccorso Alpino hanno dovuto calarsi per circa 200 metri con le corde lungo il ripido pendio. Per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Il medico d'emergenza ha potuto soltanto constatarne il decesso. Anche le successive operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente impegnative. Il terreno ripido e difficilmente accessibile, unito al sopraggiungere del crepuscolo, ha reso ulteriormente complesse le operazioni, limitando anche le possibilità di intervento dell'elicottero a causa delle condizioni di visibilità. Grazie al coordinamento e alla collaborazione tra tutte le organizzazioni intervenute, è stato infine possibile recuperare la salma dal terreno impervio. (ANSA).