(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 09 LUG - Un 48enne è morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino (Firenze). Ancora da chiarire la dinamica. Sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario, cadendo a terra. Soccorso in codice rosso è poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. Presenti sul posto la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori del Pissl (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Dipartimento della prevenzione dell'Asl. (ANSA).