(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - Una persona è deceduta in un incidente avvenuto verso le 17,30 sull'autostrada A4 tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste al chilometro 427. Secondo una ricostruzione da parte della polizia stradale, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Al momento dell'incidente erano segnalati ripetutamente dai pannelli a messaggi le code provocate da un precedente incidente, poi risolto, tra San Stino di Livenza e Portogruaro, puntualizza Autostrade Alto Adriatico. Sul posto attualmente stanno operando vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e personale di Autostrade Alto Adriatico che ha disposto l'uscita obbligatoria a San Donà per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Udine o Trieste e la chiusura dell'ingresso del casello di San Doná in direzione Trieste. Disposto anche il reindirizzamento attraverso i pannelli a messaggio variabile A27/A28. Sul luogo dell'incidente i mezzi pesanti hanno perso i rispettivi carichi di bottiglie di vetro e materiali da isolamento e quindi si dovrà anche provvedere alla relativa rimozione. (ANSA).