(ANSA) - MONZA, 02 AGO - Il sindaco di Monza Paolo Pilotto e tutta l'amministrazione comunale hanno espresso commozione e vicinanza ai familiari e agli amici per la tragica scomparsa della famiglia Gianturco, morta nello schianto dell'aereo turistico precipitato ieri in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. "Ci stringiamo attorno al dolore dei cari delle quattro vittime monzesi e del nucleo familiare di Seregno che condivideva con loro la vacanza", scrive in una nota. "Erano ragazzi con la sete di conoscere posti nuovi, con il gusto di scoprire insieme popoli e civiltà diverse", ha dichiarato il sindaco Pilotto rivolgendo un pensiero particolare ai giovani coinvolti nell'incidente e ricordando che "la città si stringe con dolore a quanti condividono questi lutti". Paolo Gianturco era partner di Deloitte, la moglie imprenditrice nel mondo della selezione del personale, e i figli di 18 e 24 anni Pietro e Matteo. "E' una tragedia immensa - ha dichiarato contattato dall'ANSA l'amministratore delegato di Deloitte Fabio Pompei - che sconvolge tutta la nostra comunità professionale e la nostra grande famiglia. Paolo è stato un grande innovatore e, soprattutto, una persona che ha saputo ispirare e accompagnare tante colleghe e tanti colleghi, anche giovanissimi, con la sua visione, la sua generosità e la sua umanità". (ANSA).