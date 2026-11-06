(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - Sarà sentito nella prossima udienza, fissata alla fine di novembre, l'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, imputato con un'altra ventina di persone nel procedimento scaturito dalla cosiddetta inchiesta 'Palude'. Brugnaro doveva essere interrogato oggi in udienza preliminare davanti al gup Andrea Innocenti, ma per una questione di tempistiche il giudice ha proposto un rinvio. È ancora in corso, infatti, l'esame dell'ex capo di Gabinetto del Comune veneziano Morris Ceron. Dopo aver risposto alle domande del suo legale Alberto Berardi, l'allora "braccio destro" di Brugnaro sarà sottoposto a quelle dei pm Federica Baccaglini e Roberto Terzo. "Per rispetto della Corte - ha detto Brugnaro, dopo la decisione - starei comunque qua". L'ex primo cittadino è infatti presente in aula da questa mattina, seduto accanto al suo difensore Alessandro Rampinelli. (ANSA).