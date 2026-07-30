(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Luca Carleo, ex direttore generale di società del gruppo Ops, nonché nominato due giorni fa da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci responsabile vicario per la Lombardia con delega per la città metropolitana di Milano, e poi dimessosi ieri, avrebbe ricevuto, così come Ciro Di Meglio, ad del gruppo di telecomunicazioni e media, "numerosi bonifici" disposti dalla società Orion Capital, una di quelle al centro dell'inchiesta milanese, "privi di ragione economica o comunque di reali giustificativi". Lo scrivono i pm di Milano Nicola Rossato e Guido Schininà, che hanno chiesto la custodia cautelare in carcere per Carleo e Di Meglio, gli arresti domiciliari per altre due persone e misure interdittive del divieto di esercitare cariche direttive di imprese per altre sei nell'inchiesta per presunte frodi sul mercato finanziario da oltre 30 milioni di euro. Indagine che ieri ha portato il Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf a effettuare una serie di perquisizioni, anche a carico del "duo Di Meglio-Carleo", e a sequestrare quote e azioni di società del gruppo Ops. La gip Giulia D'Antoni, intanto, ha fissato gli interrogatori preventivi dei dieci indagati per l'11 settembre, prima di decidere sulle richieste di arresti della Procura. Negli atti della richiesta dei pm c'è anche il capitolo di un Poc, ossia un prestito obbligazionario convertibile in azioni Ops Ecom, tra ottobre 2025 e il marzo di quest'anno: era stato comunicato al mercato che era stato sottoscritto dall'investitore unico Global Capital Investments International, poi "risultata essere società fittizia". Il "reale" sottoscrittore sarebbe stato, invece, secondo i pm, la Orion Capital, che avrebbe ricevuto una "provvista" da società tutte riconducibili a Di Meglio. Allo stesso tempo, Di Meglio e Carleo, per l'accusa, sarebbero stati "beneficiari" di diversi bonifici sospetti da parte di Orion Capital. Quest'ultima società, per i pm, era sempre "riconducibile" ai due amministratori di Ops. (ANSA).