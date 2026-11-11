(di Francesco Mazzanti) (ANSA) - ANCONA, 11 NOV - Oltre due ore davanti ai pm per parlare come persona informata sui fatti. Il 5 novembre il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è stato ascoltato, nell'ambito dell'inchiesta sulla ricostruzione post sisma, dalla procuratrice distrettuale antimafia Monica Garulli, e dai pubblici ministeri della Dda di Ancona Valeria Cigliola e Paolo Gubinelli. Tra gli argomenti al centro del colloquio quelli relativi alle "voci" ricevute nel 2025 sui presunti comportamenti non adeguati dell'allora capo di gabinetto, Fabio Pistarelli, dimissionario a dicembre 2025 e ora in carcere con l'accusa di corruzione. L'inchiesta riguarda un presunto sistema di corruzione, frodi e infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e privati legati al terremoto del 2016 e coinvolge 51 indagati, con otto misure cautelari in carcere e oltre 57 milioni di beni sequestrati. Secondo il racconto di Acquaroli è stato il Garante regionale dei diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, a suggerirgli di non "potersi fidare" di Pistarelli. Il direttore tecnico dell'Azienda sanitaria di Fermo, Rocco Tirabasso, gli parlò invece di "comportamenti inappropriati" di Pistarelli. "Mi fece capire di un interessamento indebito che lo aveva infastidito", ha raccontato il presidente agli inquirenti. "Con me non ha mai ammesso di fare pressioni", ha aggiunto riferendosi a Pistarelli. Il presidente ha poi negato di essere venuto a conoscenza dell'inchiesta in corso. "Le vicende che gli erano state riferite sono esattamente quelle oggetto dell'inchiesta penale", attacca la capogruppo del Pd Valeria Mancinelli. "Quello che emerge è sconcertante e inaccettabile", le fa eco il capogruppo di Avs, Andrea Nobili. Il dibattito politico sul tema tiene banco nelle Marche da settimane. Prima con il Consiglio regionale aperto a Muccia (Macerata) del 28 ottobre - pensato inizialmente per celebrare i dieci anni dal sisma - con l'abbandono dell'Aula da parte delle opposizioni. Poi con le dieci interrogazioni della minoranza e un dibattito fiume di oltre sei ore, nella seduta del 9 novembre, sulle dichiarazioni di Acquaroli, che si è difeso rigettando le illazioni di legami con la mafia e sottolineando la sua condizione di "vittima" delle condotte del suo ex capo di gabinetto. Pistarelli, intanto è in attesa, così come alcuni degli altri otto arrestati, della decisione del Riesame sulle richieste di revoca della custodia in carcere. (ANSA).