(ANSA) - ANCONA, 19 NOV - "Per quale motivo mi devo dimettere? Le opposizioni mi hanno chiesto le dimissioni praticamente per tutto da quando mi sono insediato nel 2020 ma le Marche sono cresciute, sono uscite dal perimetro e hanno ottenuto dei risultati". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, rispondendo ai cronisti, dopo le richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni, a partire dai leader dem Elly Schlein e del M5s Giuseppe Conte, nell'ambito dell'inchiesta sulla ricostruzione post sisma che ha coinvolto l'ex capo di gabinetto Fabio Pistarelli. Acquaroli, che ieri è stato a Palazzo Chigi a Roma dove si reca almeno tre volte al mese, ha precisato: "non ho avuto occasione di parlare con la Presidente del Consiglio, la fiducia del Governo si declina in tante altre situazioni". "Sulla vicenda farà chiarezza e luce la magistratura a cui auguro un buon lavoro, - ha aggiunto - ma vorrei anche io poter fare il mio lavoro". Il governatore, che nel 2025 fece dimettere Pistarelli perché gli erano arrivate voci su condotte inappropriate, è stato sentito dalla Dda lo scorso 5 novembre come persona informata sui fatti: "ci sono indagini in corso - ha ribadito - e non mi risulta di essere tra gli indagati". "Molte persone mi scrivono e mi dicono 'vai avanti' e 'non mollare' - ha riferito il presidente -, che io sono la 'vittima perché questo sciacallaggio che ti stanno riservando le opposizioni è veramente vergognoso'". Acquaroli ha parlato di "giorni particolari, difficili per la pressione ma con la consapevolezza di aver sempre fatto tutto in massima lealtà, sincerità, onestà: la coscienza mi porta a dire che più di questo non potevo fare, non avendo il dono della predizione". (ANSA).