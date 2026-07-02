(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Sono cominciate oggi le audizioni di alcuni calciatori convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta della Procura milanese con al centro la 'Ma.De Milano', società che avrebbe organizzato serate 'all inclusive', in qualche caso anche con la droga della risata, per clienti vip, in particolare calciatori di serie A, nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. I primi atleti che la pm Rosaria Stagnaro e la procuratrice aggiunta Bruna Alberini hanno sentito oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, sono Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Domani invece toccherà a Riccardo Calafiori. Sempre per domani è fissato l'interrogatorio di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, accusato di prostituzione minorile per aver avuto, nel 2020, rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni e 8 mesi la quale, in cambio, avrebbe ricevuto 'utilità'. (ANSA).