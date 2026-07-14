(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Luca Lucci, l'ormai ex leader ultras milanista, ha avanzato istanza di concordato in appello a una pena complessiva finale di 8 anni di reclusione, con una sorta di patteggiamento in secondo grado e con il via libera della Procura generale milanese per l'accusa principale di essere stato il capo dell'associazione per delinquere che avrebbe gestito la curva Sud rossonera. In primo grado era stato condannato con rito abbreviato a 10 anni di reclusione. E' emerso dalla prima udienza del processo, davanti alla terza sezione della Corte d'Appello milanese, nel filone principale, con rito abbreviato, scaturito dalla maxi inchiesta della Dda di Milano, della Polizia e della Gdf ribattezzata "doppia curva". La strada dei concordati in appello, su cui i giudici dovranno decidere nelle prossime udienze a partire dal 17 settembre, è stata intrapresa anche da altri sette imputati (tutti in pratica tranne Giuseppe Caminiti) e sempre per l'accusa di associazione per delinquere. Per Lucci e per il suo ex vice, Daniele Cataldo, il concordato in appello non riguarda l'accusa sul tentato omicidio del 2019 dell'ultrà rossonero Enzo Anghinelli. La pena chiesta da Lucci, con l'ok della sostituta pg Simonetta Bellaviti e del pm Paolo Storari applicato in secondo grado, è comunque di 8 anni complessivi. Parti civili anche Inter, Milan e la Lega Serie A, quest'ultima con l'avvocato Salvatore Pino. Tra l'altro, stando a un ultimo verbale dell'inchiesta "doppia curva" depositato oggi in udienza dall'avvocato Jacopo Cappetta, Cataldo ha ora confessato il suo ruolo nella tentata uccisione di Anghinelli di sette anni fa. Altre ammissioni che si aggiungono a precedenti verbali del maxi procedimento, come quelli degli ormai collaboratori di giustizia Andrea Beretta e Marco Ferdico, ex vertici del direttivo della Nord interista. (ANSA).