(ANSA) - ATENE, 29 LUG - I vigili del fuoco greci sono alle prese, per il secondo giorno consecutivo, con un incendio scoppiato ieri nell'isola di Paros, nelle Cicladi, tra la vegetazione bassa e un mucchio di rifiuti nella zona di Kambi. In tutto, le autorità hanno ordinato l'evacuazione, in via precauzionale, di nove centri abitati, ma nessun insediamento si trova attualmente minacciato dalle fiamme secondo il portavoce dei vigili del fuoco, Yiannis Artopios, che questa mattina ha parlato di una situazione "in fase di miglioramento". "La lotta continua per impedire che l'incendio sfugga al controllo", ha sottolineato, spiegando che nell'aerea ci sono focolai sparsi. I forti venti che soffiano sulla zona non consentono l'abbassamento della guardia, ha aggiunto. Parlando questa mattina con l'emittente statale Ert, il vicesindaco responsabile della Protezione Civile del comune di Paros, Charalambos Giourtzidis, ha descritto un quadro in fase di miglioramento: l'incendio è stato circoscritto nella zona di Faranga e Trypiti, ma permangono focolai attivi; la vegetazione bassa continua a bruciare e sin dalle prime luci dell'alba sono in azione due aerei Canadair e due elicotteri antincendio. In tutto sono 66 i vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme a Paros. Nell'isola, nota località turistica della Grecia, è stato dichiarato per oggi il rischio elevato di incendi, viste le condizioni meteorologiche e l'allerta rimane massima. Altri 20 vigili del fuoco dovrebbero raggiungere l'isola via mare dal porto di Rafina per partecipare alle operazioni di spegnimento. (ANSA).