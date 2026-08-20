(ANSA) - L'AQUILA, 20 AGO - Un vertice con i responsabili delle forze impegnate sul campo - Vigili del fuoco, Protezione civile ed Esercito - per sferrare l'attacco decisivo alle fiamme che da circa due settimane avvolgono il monte Morrone e, in alcuni momenti, minacciano il centro abitato di Roccacasale, in provincia dell'Aquila. Quella di oggi è una giornata dalle grandi aspettative per fronteggiare l'incendio più grave dell'emergenza che quest'estate sta interessando l'Abruzzo. Sul campo sono impegnati quattro Canadair, mentre ne è stato richiesto un quinto, due elicotteri e oltre 100 uomini a terra. A supporto delle operazioni anche il potente mezzo tagliafuoco dell'Esercito, arrivato da Roma due giorni fa, che ha messo in sicurezza alcune zone sensibili realizzando strade tagliafuoco. Il mezzo ieri aveva avuto un guasto, poi risolto grazie all'intervento di un meccanico del territorio. Secondo gli operatori, sarà determinante l'azione dei velivoli, che però sono costretti a interrompere le operazioni di spegnimento quando vanno in avaria, come accaduto ieri e anche questa mattina. Dopo il grande lavoro di messa in sicurezza, il fronte dell'incendio è stato circoscritto in alcune zone impervie, tra cui una gola caratterizzata da rocce e vegetazione in parte già bruciata. L'obiettivo è arrivare allo spegnimento definitivo, nonostante il vento e le alte temperature rendano più difficili le operazioni. Restano due i punti critici: la parte alta della montagna, nei pressi della Valle dei Preti, e il sentiero R3, che dal rifugio Puzzacchio conduce al Colle della Crocella. Il sindaco di Roccacasale, Enrico Pace, assicura comunque che il fronte del fuoco resta lontano dal paese. (ANSA).