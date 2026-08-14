(ANSA) - BIELLA, 14 AGO - Le fiamme dalla cima del Monte Barone sono ormai arrivate alla strada. Per l'undicesimo giorno di fila proseguono le operazioni antincendio, con le squadre dei Vigili del fuoco di Biella, Torino, Asti e Novara impegnate a contenere le continue riaccensioni del fronte sopra la strada Le Piane di Coggiola (Biella). A rendere particolarmente difficili le operazioni sono il terreno secco e l'elevato accumulo di vegetazione secca nel sottobosco, che favoriscono la ripresa delle fiamme. Questa mattina 14 agosto è intervenuto anche il Canadair, che ha effettuato circa dieci lanci sulla zona interessata dal fuoco. Prosegue inoltre il lavoro delle squadre Aib, impegnate nelle opere di bonifica all'Alpe Gorei e sul fianco ovest dell'area già percorsa dalle fiamme, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il terreno e prevenire ulteriori riaccensioni. (ANSA).