(ANSA) - TRIESTE, 14 AGO - Ancora attivi gli incendi in Carnia sui monti Amariana e Cozzarel (Udine). Operativi anche tre velivoli Air tractor fire boss della Slovenia, con due ufficiali di collegamento a terra e una squadra droni con due operatori, in seguito all'attivazione del protocollo transfrontaliero con la Repubblica di Slovenia. Il Canadair della flotta aerea dello Stato, attivo in mattinata, ha interrotto la sua attività a causa del fumo denso, che non consentiva di effettuare sganci in sicurezza e con efficacia. Previsto il suo ritorno nel pomeriggio. (ANSA).