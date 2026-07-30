(ANSA) - VERONA, 30 LUG - La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che - secondo quanto appreso - sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, assieme a quello dei vigili del fuoco. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità, con rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali possono essere deviati via Nogara, Monselice, Isola della Scala, ed è stato attivato un servizio con corse bus. (ANSA).