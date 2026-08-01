(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Si è svolta stamani una riunione coordinata in Prefettura di Venezia con tutte le istituzioni e le Forze dell'Ordine coinvolte nell'intervento per l'incendio divampato ieri intorno alle ore 18, tra alcuni cumuli di rottami metallici all'interno di un terminal portuale di Porto Marghera. Nessun allarme da sostanze inquinanti. Alla riunione era presente il sindaco Simone Venturini. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato che l'incendio non interessa stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante. Secondo le prime rilevazioni dei campionamenti effettuati da Arpav, i valori relativi all'eventuale presenza di sostanze inquinanti risultano assolutamente rassicuranti. Alla luce dell'evoluzione della situazione, non è più necessario adottare le misure precauzionali indicate nelle scorse ore, come tenere le tenere chiuse le finestre. Il Comando dei Vigili del Fuoco in mattinata ha comunicato che l'incendio divampato nel terminal portuale di materiali ferrosi a Porto Marghera è stato domato. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell'area interessata e proseguiranno le attività di smassamento.Il tavolo di coordinamento continuerà ad aggiornarsi fino alla definitiva conclusione delle operazioni di spegnimento. Alle attività ha partecipato anche la Guardia Costiera di Venezia che ha coordinato gli aspetti di competenza marittima, assicurando il costante raccordo operativo tra gli Enti coinvolti e l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della sicurezza della Navigazione e delle operazioni portuali. Contestualmente, un'unità navale della Guardia Costiera ha garantito l'interdizione del traffico marittimo in prossimità dell'area interessata, garantendo la sicurezza della navigazione e consentendo ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. (ANSA).