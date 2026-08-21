(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Vasto incendio nelle campagne tra Villaputzu e Muravera nella zona dello Stagno delle Saline. Evacuata una persona fragile da una casa minacciata dalle fiamme. Sul posto anche un Canadair della flotta nazionale e due elicotteri. Impiegate anche squadre a terra sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento. L'incendio sta interessando zone agricole di un bosco. In mattinata Corpo forestale impegnato anche in un intervento ad Austis con elicotteri e squadre a terra. (ANSA).