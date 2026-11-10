(ANSA) - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 10 NOV - Il sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Giuseppe Fausto ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per la presenza di fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche le scuole, in particolare la "Falcone e Borsellino", per l'incendio divampato alle 3 in contrada Bocca della Carrubba che, alimentato dal forte vento di scirocco, si è propagato interessando nel corso della notte le zone di Petrazzi, Madonna di Fatima e "Vallonicchio-Brutto Sansone". Dodici famiglie sono state evacuate. Le fiamme sono ancora attive nella zona di Bocca della Carrubba, con un fronte di fuoco diretto verso il circolo Tennis. Secondo una prima sommaria stima l'incendio avrebbe coinvolto 100 ettari di vegetazione con macchia mediterranea, pini, cipressi e querce distrutti dalle fiamme. Oltre al Corpo forestale sono impegnati vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia municipale e ai volontari dell'associazione Fly Team Castellammare e Sos Valderice. Stamane sono intervenuti un elicottero della forestale e due Canadair. (ANSA).