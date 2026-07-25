(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sono circa 20 i detenuti con sintomi di intossicazione soccorsi stasera dall'Ares 118 per l'incendio divampato nel carcere Mammagialla di Viterbo. I soccorritori di Ares 118 hanno trasportato nell'ospedale di Viterbo una persona in codice rosso e 6 in codice giallo. Nella struttura altri 10 feriti classificati tra codici giallo (uno) e verde(9). Valutata una possibile staffetta dei soccorritori tra il carcere e l'ospedale di Viterbo. Il rogo è scoppiato nella sezione precauzionale del carcere ed al momento sotto controllo, grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio dovrebbe essere di origine dolosa, e probabilmente appiccato dai detenuti del reparto speciale del carcere. Il reparto sarebbe oggetto di un'evacuazione. (ANSA).