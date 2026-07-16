(ANSA) - ALGERI, 16 LUG - Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio, ancora in corso, in un orfanotrofio nella periferia di Algeri, ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. "I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia", indica l'ente in un comunicato. "Il bilancio provvisorio delle vittime è di 11 decessi". (ANSA).