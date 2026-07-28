(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Non sono critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona vicina all'impianto di trattamento rifiuti soggetto ad Aia (Autorizzazione integrata ambientale) in via Beltrame a Novate Milanese dove questa mattina è scoppiato un incendio che ha coinvolto entrambi i capannoni di A2a adibiti allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica e pneumatici. "Al momento - spiega Arpa in un comunicato - i primi risultati dei rilevamenti effettuati dai tecnici con strumentazione portatile, nelle aree residenziali più vicine al luogo dell'incendio, non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti monitorabili direttamente sul posto. Presenti gli inquinanti tipici della combustione, le cui concentrazioni non risultano preoccupanti, anche grazie alla dispersione dei fumi in atmosfera". Secondo le prime informazioni, l'incendio avrebbe avuto origine dal capannone di stoccaggio di pneumatici e rifiuti in plastica. Sono in corso accertamenti per conoscere i quantitativi dei rifiuti coinvolti. Arpa, in base alle informazioni del gruppo specialistico della contaminazione atmosferica dell'Agenzia, installerà un campionatore ad alto volume per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'area di massima ricaduta dei fumi. (ANSA).