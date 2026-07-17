(ANSA) - MILANO, 17 LUG - I vigili del fuoco di Milano sono sul posto per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre ma sembra che al momento non siano coinvolte persone. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità. (ANSA).