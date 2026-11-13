(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Un incendio è divampato durante una lezione in un laboratorio dell'istituto Galileo Ferraris di Torino. La scuola è stata evacuata in via precauzionale. Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino, che hanno spento le fiamme e stanno procedendo alle verifiche e alla messa in sicurezza dei locali. Sono presenti una squadra, il nucleo Nbcr, specializzato negli interventi per rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, e il funzionario di guardia. (ANSA).