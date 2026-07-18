(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Una persona è morta nel pomeriggio mentre due sono rimaste intossicate, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, in un incendio che ha interessato l'ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Crescenzago, a est di Milano. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie degli agenti della Polizia locale hanno bloccato la via. (ANSA).