(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Intervento dei vigili del fuoco per un incendio sviluppatosi intorno alle 8 in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, in via Pratese, nella zona dell'Osmannoro, al confine con il Comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata ed è visibile a chilometri di distanza. Il rogo sta interessando il secondo piano dell'edificio e starebbero bruciando dei pellami. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti, un carro aria, un'autoscala. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità. Richiesto intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell'Arpat. (ANSA).