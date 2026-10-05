(ANSA) - BUJA, 05 OTT - Principio di incendio, questa mattina, alla scuola primaria di Buja (Udine), dove circa 190 bambini e una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici sono stati evacuati in via precauzionale. L'allarme è scattato attorno alle 9, quando è stato notato del fumo provenire dalla cucina dell'istituto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e del Comando provinciale di Udine, con tre mezzi. I pompieri hanno individuato l'origine del problema, provvedendo a mettere in sicurezza i locali e a spegnere il principio di incendio. L'evacuazione si è svolta senza conseguenze per bambini, insegnanti e personale scolastico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. (ANSA).