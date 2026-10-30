(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Una anziana di 70 anni è morta nell' incendio della casa per salvare i suoi gatti. E' successo nella tarda serata di ieri nel Comune di Avegno (Genova). Le fiamme, probabilmente partite dal camino, hanno velocemente avvolto l'abitazione dove l'anziana viveva con il marito. All'arrivo dei vigili del fuoco, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la donna già al sicuro sarebbe rientrata per salvare i suoi gatti e per lei non ci è stato nulla da fare. E' morta probabilmente per aver inalato troppo fumo. Sul posto i carabinieri per accettare l' esatta dinamica. (ANSA).