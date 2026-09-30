(ANSA) - MILANO, 30 SET - Un incendio si è sviluppato intorno alle 17.30 all'interno della Haiki Metals, un'azienda specializzata nel recupero e riciclo di batterie esauste e rifiuti piombosi in via Cesare Beccaria a Paderno Dugnano (Milano). Le fiamme, alte fino al tetto, e che hanno causato una densa colonna di fumo nero, sono state già parzialmente circoscritte dai Vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 in prevenzione. Al momento non si registrano persone coinvolte. A causa dei fumi sono stati attivati il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano e l'Arpa, che hanno effettuato campionamenti per una valutazione sulla salubrità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni d'emergenza. (ANSA).