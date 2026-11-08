(ANSA) - TRIESTE, 08 NOV - E' di tre persone prese in carico dal personale sanitario del 118 e un intero edificio di otto piani evacuato per precauzione dai Vigili del fuoco il bilancio di un incendio divampato al sesto piano nel condominio di via Valmaura 57. Primo ad andare a fuoco, intorno alle 21.30, sarebbe stato un divano, poi le fiamme si sono estese all'intero appartamento. Delle tre persone prese in carico, due, intossicate in modo lieve, sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con due squdre dalla Centrale, un'autoscala, un'autobotte, la squadra del distaccamento di Muggia e il funzionario di guardia, e hanno subito raggiunto l'appartamento e iniziato le operazioni di spegnimento. In queste ore sono in corso anche le operazioni di ventilazione forzata, con l'ausilio di motoventilatori, per bonificare i locali dai fumi e dalla presenza di monossido per tutto l'ambiente interessato dall'incendio. Soltanto al termine dell' intervento, se non sarà riscontrata presenza di monossido nello stabile gli inquilini, ancora in strada, potranno rientrare nelle rispettive abitazioni. (ANSA).