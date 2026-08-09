(ANSA) - ALTAMURA, 09 AGO - Una persona è rimasta ferita e un vigile del fuoco è stato colto da malore a causa di un incendio che ha coinvolto un'abitazione ad Altamura, in provincia di Bari. La struttura era costituita prevalentemente da pannelli coibentati. Il ferito ha riportato ustioni a un braccio, mentre il pompiere è stato colto da malore durante le operazioni di spegnimento a causa delle elevate temperature. Le fiamme sono state domate in quasi sei ore dalle squadre dei vigili del fuoco, impegnate poi nelle successive attività di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione. (ANSA).